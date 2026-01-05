Viajar en avión implica cumplir normas estrictas, y en 2026 la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) mantiene una política inflexible sobre lo que puede ingresar a la cabina. Muchos pasajeros pierden tiempo, dinero e incluso el vuelo por llevar artículos que desconocían que estaban prohibidos en el equipaje de mano.

Las revisiones se apoyan en tecnología de escaneo cada vez más precisa, lo que deja menos margen para errores o excepciones.

Objetos considerados armas: tolerancia cero en los controles

La TSA es clara: cualquier elemento que pueda funcionar como arma, provocar explosiones o representar un riesgo está totalmente prohibido en la cabina del avión.

Entre los artículos que no pasan bajo ninguna circunstancia se encuentran:

Armas de fuego y municiones

Pólvora y explosivos

Pistolas de bengalas

Silenciadores y armas de aire comprimido

Incluso si parecen inofensivos o decorativos, estos objetos pueden derivar en multas elevadas y en la confiscación inmediata.

Elementos cortantes: el error más común entre viajeros frecuentes

Uno de los fallos más habituales ocurre con los objetos punzantes. Muchos pasajeros creen que, por su tamaño, pueden llevarlos consigo, pero la normativa es tajante.

La TSA no permite ningún tipo de cuchillo en el equipaje de mano, incluyendo:

Navajas y cúteres

Cuchillos multiuso

Sacacorchos con hoja

Dardos, sierras y piquetas

Espadas o sables decorativos

Algunos de estos artículos solo pueden viajar en la valija despachada, correctamente protegidos.

Comida y líquidos: restricciones que generan confusión

Los alimentos y productos líquidos son otro punto crítico en los controles de seguridad. La TSA autoriza carnes o comidas congeladas únicamente si el hielo se mantiene completamente sólido. Si hay líquido visible, el artículo será rechazado.

Además, se aplica la regla estándar:

Todo líquido que supere los 95 gramos debe ir en el equipaje facturado.

Esto incluye bebidas, salsas, geles, cremas y postres líquidos.

Alcohol en el avión: límites que debes conocer

No todas las bebidas alcohólicas están permitidas. La TSA prohíbe el transporte de alcohol con una graduación superior al 70% de volumen.

Las bebidas con menor contenido alcohólico pueden viajar, siempre que cumplan con las restricciones de tamaño establecidas para líquidos.