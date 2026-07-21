Dentro del mundo de la nutrición, existen parejas poderosas como la cúrcuma y la pimienta negra capaces de aportar al organismo grandes beneficios cuando se consumen en conjunto.

“Muchos de nosotros no somos conscientes de que ciertas combinaciones son en realidad mejores para nuestros cuerpos que comer cualquiera de los dos alimentos por separado", señala la prestigiosa Universidad de Harvard en una publicación oficial.

En ese sentido, mezclar cúrcuma y pimienta es aconsejado por los expertos por ser una gran alternativa para aprovechar al máximo las bondades de ambos condimentos.

Por qué los expertos aconsejan consumir ciertos alimentos juntos, como la cúrcuma y la pimienta

De acuerdo con Harvard, algunos alimentos funcionan sinérgicamente, es decir, al consumirse en conjunto, el cuerpo absorbe los nutrientes que aportan más eficientemente.

“Pensar en comer un puñado de uvas o nueces está bien, pero podría ser beneficioso un poco más de planificación: crear maridajes de bocadillos o comer una comida con varios componentes, en lugar de comer cada uno por separado", afirma la dietista de Harvard Nancy Olivera.

Los expertos aconsejan mezclar cúrcuma y pimienta. Imagen: Shutterstock.

Mezclar cúrcuma con pimienta negra: por qué recomiendan hacerlo

Según lo explican los expertos de la universidad, la cúrcuma es rica en un potente antioxidante llamado curcumina, conocido por su gran variedad de beneficios para la salud general. Sin embargo, cuando se consume en solitario, suele ser de difícil absorción.

La piperina de la pimienta negra podría solucionar este problema, pues mejora “drásticamente” su incorporación, lo que aumenta el poderoso efecto antiinflamatorio de la cúrcuma.

Cómo mezclar cúrcuma con pimienta negra para aprovechar todos sus beneficios

Algunas ideas para incluir esta gran combinación en la dieta son