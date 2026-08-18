El DMV de Nueva York establece reglas en cuanto quiénes pueden acceder a una renovación.

Los conductores registrados en el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) del estado de Nueva York deben cumplir con determinados requisitos para poder acceder al proceso de renovación para la licencia de conducir.

Entre las condiciones de elegibilidad se solicita que el conductor no haya dejado pasar más de dos años desde que caducó el carnet. Quienes no cumplan con este requisito, deberán solicitar una licencia nueva y volver a hacer el examen.

Estados Unidos prohíbe renovar las licencias de conducir en Nueva York: ¿Qué requisitos se deben cumplir para acceder al trámite?

El DMV de Nueva York exige que todos los conductores que deseen renovar su licencia de conducir cumplan con las siguientes condiciones de elegibilidad:

Renovarla hasta 1 año antes de que caduque o hasta dos años después.

La dirección de domicilio registrada debe estar actualizada.

Comprobante de que se aprobó el examen de visión.

No podrán acceder a este trámite si no se cumplen con estos requisitos o:

Se cuenta con un permiso de aprendizaje.

Su licencia se encuentra suspendida o revocada.

Su permiso de conducir o permiso de identificación para no conductores tiene más de dos años desde su vencimiento.

Se podrá renovar la licencia de tres formas:

En línea.

Por correo.

Presencial en una oficina del DMV.

Quienes no califiquen para una renovación deben solicitar una nueva licencia y atravesar el proceso desde cero, con el examen de aprendizaje y la prueba de manejo incluidos.

Los conductores registrados en el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) del estado de Nueva York deben cumplir con determinados requisitos para poder acceder al proceso de renovación para la licencia de conducir. Imagen Ilustrativa generada con Chat GPT

Estados Unidos suspende las licencias de conducir de estos ciudadanos y extranjeros: ¿Por qué pueden suspender tu permiso?

El DMV de Nueva York puede suspender la licencia de conducir de forma definitiva a quienes:

Tengan el seguro exigido por el estado vencido.

Llegó al límite de puntos en el historial de conducir.

Fue declarado culpable de un cargo por conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas.

Por otro lado, puede recibir una suspensión indefinida por las siguientes razones: