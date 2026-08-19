El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) confirmó una norma que habilita a Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) a exigir que el trámite de ciudadanía se realice solo por internet. La medida entró en vigencia el 11 de agosto y alcanza de forma directa al Formulario N-400, el documento central para la naturalización.

La resolución, llamada “Mandatory Electronic Filing”, integra una reforma más amplia que suma otros 21 trámites migratorios ya disponibles en línea. Antes de volver obligatorio un formulario puntual, USCIS deberá publicar un aviso con 60 días de anticipación.

¿Qué cambia para quienes tramitan la ciudadanía?

Quienes inicien la naturalización deberán crear una cuenta en el sistema en línea de USCIS. Desde ahí completarán el Formulario N-400 mediante un asistente guiado o, en algunos casos, cargando un PDF con la documentación de respaldo.

USCIS solo puede exigir la vía digital para formularios con más de 180 días disponibles online, condición que el N-400 ya cumple. La obligatoriedad recién se activará cuando la agencia publique el aviso oficial y apruebe el proceso de exención por dificultad.

Otros trámites alcanzados por la norma

Además del N-400, la reforma habilita exigir la vía digital en otros formularios ya disponibles en línea:

I-130 , para peticiones familiares

I-485 , para ajuste de estatus migratorio

I-765 , para permiso de trabajo

I-589 , para solicitudes de asilo

I-821D , para el programa DACA

I-90, para renovar la tarjeta de residencia

USCIS solo puede exigir la vía digital para formularios con más de 180 días disponibles online. Shutterstock

¿Cómo afecta esto a quienes buscan la ciudadanía?

Quienes no puedan completar el trámite por internet podrán pedir una excepción con el nuevo Formulario I-936, pensado para casos de dificultad comprobada. La solicitud cuesta u$s 25 y debe aprobarse antes de enviar cualquier formulario en papel.