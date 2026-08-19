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El Programa de Exención de Visa (VWP por su nombre en inglés) permite que los ciudadanos de sus países participantes viajen a Estados Unidos por negocios o turismo por hasta 90 días. Se puede usar en lugar de una visa B1 o B1/B2.
Para usar este beneficio es necesario que se solicite la Autorización Electrónica de Viaje (ESTA). No obstante, no alcanza con ser ciudadano de algún país participante: se deben cumplir determinados requisitos.
Estados Unidos permitirá el ingreso y estadía legal sin visa: ¿Cómo solicitar una Autorización Electrónica de Viaje?
Las personas que deseen viajar con la Autorización Electrónica de viaje debe cumplir con determinadas condiciones. Al igual que la visa, el trámite debe hacerse a través de internet antes de viajar a Estados Unidos.
Se debe ingresar al sistema oficial de ESTA y completar la solicitud en línea con los datos que se pidan. El trámite tiene un costo de 40 dólares. USAGov advierte que puede demorar hasta 72 horas en procesar la solicitud.
La ESTA tiene una vigencia de dos años y se puede usar para realizar varios viajes durante este periodo.
Es necesario contar con un pasaporte electrónico.
¿Qué países forman parte del Programa de Exención de Visado que concede la Autorización ESTA?
Los países que forman parte de este programa actualmente son:
- Alemania
- Andorra
- Australia
- Austria
- Bélgica
- Brunéi
- Chile
- Corea del Sur
- Croacia
- Dinamarca
- Eslovaquia
- Eslovenia
- España
- Estonia
- Finlandia
- Francia
- Grecia
- Hungría
- Irlanda
- Islandia
- Israel
- Italia
- Japón
- Letonia
- Liechtenstein
- Lituania
- Luxemburgo
- Malta
- Mónaco
- Noruega
- Nueva Zelanda
- Países Bajos
- Polonia
- Portugal
- Qatar
- Reino Unido
- República Checa
- San Marino
- Singapur
- Suecia
- Suiza
- Taiwán