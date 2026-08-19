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Estados Unidos confirmó una actualización en el Formulario G-1055, el documento oficial que detalla las tarifas de inmigración, y ya suma un cobro adicional a uno de los trámites migratorios más solicitados.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) impone esta modificación a partir de una nueva edición del formulario, publicada el 29 de mayo de 2026.

La agencia federal confirmó que el cambio responde a lo establecido por la Ley Pública 119-21, la norma que regula el cobro de tarifas adicionales en ciertos procesos migratorios. USCIS advirtió, además, que estos montos se ajustan cada año según lo exige esa misma ley.

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¿Qué cambió exactamente en el Formulario G-1055?

La actualización agrega una tarifa adicional de u$s 24 al Formulario I-102, el trámite que utilizan las personas para reemplazar u obtener su documento de entrada y salida como no inmigrantes. Este monto se suma a la tarifa de presentación que ya exigía el formulario.

USCIS precisó que esta tarifa adicional no admite exenciones y debe pagarse por separado, incluso si el solicitante fue eximido del costo de presentación. La agencia detalló las condiciones que rigen este pago:

  • Debe abonarse en una transacción independiente a la tarifa de presentación
  • No aplica ninguna exención de pago sobre este monto
  • Se exige sin importar el método de presentación del formulario

USCIS confirmó que rechazará todo Formulario I-102 con matasellos posteriores al 29 de mayo de 2026 que no incluya esta tarifa adicional junto al pago correcto.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) impone esta modificación a partir de una nueva edición del formulario, publicada el 29 de mayo de 2026.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) impone esta modificación a partir de una nueva edición del formulario, publicada el 29 de mayo de 2026.Fuente: ShutterstockShutterstock

¿A qué trámites migratorios afecta este aumento?

Por el momento, la única suba confirmada y efectiva es la que recae sobre el Formulario I-102. El resto de los trámites que figuran en el G-1055 no registró, según la fuente oficial, un incremento nuevo en esta actualización puntual.

Sin embargo, la Ley Pública 119-21 habilita que otros formularios migratorios sumen tarifas adicionales similares, y esos montos se revisan cada año. Un caso aparte es la tarifa de u$s 100.000 para ciertas peticiones H-1B: un tribunal la anuló y, tras una apelación del Gobierno, el Primer Circuito rechazó reactivarla, por lo que hoy no se está cobrando.