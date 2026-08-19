Estados Unidos confirmó una actualización en el Formulario G-1055 , el documento oficial que detalla las tarifas de inmigración, y ya suma un cobro adicional a uno de los trámites migratorios más solicitados.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) impone esta modificación a partir de una nueva edición del formulario, publicada el 29 de mayo de 2026 .

La agencia federal confirmó que el cambio responde a lo establecido por la Ley Pública 119-21 , la norma que regula el cobro de tarifas adicionales en ciertos procesos migratorios. USCIS advirtió, además, que estos montos se ajustan cada año según lo exige esa misma ley.

¿Qué cambió exactamente en el Formulario G-1055?

La actualización agrega una tarifa adicional de u$s 24 al Formulario I-102 , el trámite que utilizan las personas para reemplazar u obtener su documento de entrada y salida como no inmigrantes. Este monto se suma a la tarifa de presentación que ya exigía el formulario.

USCIS precisó que esta tarifa adicional no admite exenciones y debe pagarse por separado, incluso si el solicitante fue eximido del costo de presentación. La agencia detalló las condiciones que rigen este pago:

Debe abonarse en una transacción independiente a la tarifa de presentación

No aplica ninguna exención de pago sobre este monto

Se exige sin importar el método de presentación del formulario

USCIS confirmó que rechazará todo Formulario I-102 con matasellos posteriores al 29 de mayo de 2026 que no incluya esta tarifa adicional junto al pago correcto.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) impone esta modificación a partir de una nueva edición del formulario, publicada el 29 de mayo de 2026. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿A qué trámites migratorios afecta este aumento?

Por el momento, la única suba confirmada y efectiva es la que recae sobre el Formulario I-102. El resto de los trámites que figuran en el G-1055 no registró, según la fuente oficial, un incremento nuevo en esta actualización puntual.

Sin embargo, la Ley Pública 119-21 habilita que otros formularios migratorios sumen tarifas adicionales similares, y esos montos se revisan cada año. Un caso aparte es la tarifa de u$s 100.000 para ciertas peticiones H-1B: un tribunal la anuló y, tras una apelación del Gobierno, el Primer Circuito rechazó reactivarla, por lo que hoy no se está cobrando.