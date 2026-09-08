Las personas que residen en Washington y manejan utilizando una licencia de conducir de su país de origen tienen una fecha límite que deberán tener en cuenta para evitar inconvenientes con las autoridades.

El estado permite conducir con este documento durante un plazo máximo de un año, después de este período, se considera que el carné pierde toda validez para este fin.

Se suspenden las licencias de conducir de otros países que hayan cumplido un año

Según la normativa vigente, Washington permite a los residentes circular con una licencia de conducir de su país de origen durante 12 meses.

Una vez se haya transcurrido ese período, será necesario obtener una licencia de conducir del estado de Washington para poder circular bajo la ley.

En ese sentido, en septiembre de 2026 vence el plazo para todas las personas que hayan utilizado su licencia desde septiembre 2025.

Washington permite conducir con una licencia de otro país durante un año. Chat GPT

Qué se solicitará obligatoriamente para poder tramitar una licencia de conducir en Washington

El Departamento de Licencias de Washington exige que quienes soliciten licencia de conducir presenten una prueba de residencia en el estado.

Existe una lista de documentos aceptados que puede consultarse en el DMV.

Información importante sobre las tarjetas de identificación de Washington

A su vez, el DMV también emite tarjetas de identificación con fotografía destinadas a personas que no conducen. Estas tarjetas pueden solicitarse a cualquier edad y tienen una vigencia de cinco años.

No obstante, es esencial destacar que se trata de un documento de identificación y que no reemplaza la licencia.