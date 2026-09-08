El Departamento de Estado establece requisitos de elegibilidad para acceder al trámite de renovación y quienes no puedan cumplirlos, deben solicitar un nuevo pasaporte de forma presencial, sin excepciones.

Uno de los requisitos que debe cumplir es que se puede renovar si está vencido, pero no debe haber sido emitido hace más de 15 años. Esto quiere decir que quienes tramitaron el pasaporte en 2011 y no lo renovaron aún, deberán solicitar un nuevo pasaporte.

¿Quiénes ya no pueden renovar el pasaporte de Estados Unidos?

Según las reglas establecidas por el Departamento de Estado, no podrán renovar su pasaporte quienes se puedan incluir en alguna de estas situaciones:

Su pasaporte se emitió cuando tenía menos de 16 años.

Su pasaporte se emitió hace 15 años o más.

Su pasaporte está dañado, perdido o fue robado.

Su pasaporte no tiene su nombre legal y usted no tiene un documento para acreditar el cambio de nombre.

Uno de los requisitos que debe cumplir es que se puede renovar si está vencido, pero no debe haber sido emitido hace más de 15 años. Imagen ilustrativa ChatGPT

Requisitos para que un pasaporte se considere válido y vigente

De acuerdo a los estándares que establece el Departamento de Estado, un pasaporte estadounidense de adulto tiene una vigencia completa de 10 años y los que son emitidos a menores de 16, 5 años de validez.

Además de la fecha de vencimiento , también afecta a su validez el estado físico en el que se encuentre. Si presenta características como:

Manchas por agua o moho.

Páginas faltantes o desgarradas.

Marcas no oficiales.

El pasaporte puede considerarse no válido para viajes internacionales.

Obtener un nuevo pasaporte vs renovar el pasaporte: ¿Cuál es la diferencia y cómo es cada proceso?

Estos dos trámite se diferencian principalmente en el formulario que se debe utilizar y la forma de presentar la solicitud.

Para quienes sean elegibles para una renovación, deben usar el Formulario DS-82, entregar el pasaporte anterior, presentar una nueva fotografía y abonar la tarifa correspondiente. Este trámite puede realizarse por correo postal o de forma digital.