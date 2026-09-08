En la sesión de apertura de este martes, 8 de septiembre de 2026,del Peso dominicano cotiza a 59 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 0.85% en relación con el día anterior.

En la última semana, la cotización del peso dominicano avanzó 0.85%, mientras que en el último año cayó 5.52%, mostrando una mejora reciente pese a una tendencia anual negativa.

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La variación de del Peso dominicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue del 9.31%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 11.13%.

La tendencia de la cotización del Peso dominicano hoy se observa como positiva, ya que el dato de 1 se encuentra en un número positivo. Esto sugiere que en los últimos días ha habido un fortalecimiento de la moneda frente al dólar, lo que podría estar influenciado por factores económicos favorables.

En contraste, si el dato de 1 fuera negativo, indicaríamos que la moneda está en una tendencia a la baja, lo que podría reflejar preocupaciones económicas o cambios en las políticas monetarias. Actualmente, el análisis muestra un escenario alentador para el Peso dominicano, pero es importante monitorear futuros movimientos que puedan impactar esta tendencia.

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¿Cómo mandar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Aquellas personas que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar peso dominicano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Recomendaciones para cambiar o comprar peso dominicano en USA

para finalizar, compara tipos de cambio y comisiones en bancos y casas de cambio, evita kioscos de aeropuertos, considera usar cajeros o tarjetas sin comisiones por transacciones en el extranjero, verifica límites y tarifas y lleva una identificación vigente.