En la sesión de apertura de este martes, 8 de septiembre de 2026,del Peso mexicano cotiza a 16.96 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 0.28% en relación con el día anterior.

La cotización del peso mexicano mostró una leve caída semanal de -0.08% y, en el último año, acumula un retroceso de -7.83%, indicando una tendencia bajista.

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La variación de del Peso mexicano durante la última semana

En la última semana, la volatilidad del Peso mexicano fue del 3.32%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.25%.

El peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en su cotización durante los últimos dos días. Este aumento se evidencia en un contexto de estabilidad económica que ha impulsado la confianza en la moneda nacional.

El comportamiento favorable de la moneda sugiere que el mercado está respondiendo adecuadamente a las noticias económicas recientes. Este incremento podría ser un indicativo de un fortalecimiento temporal del peso frente al dólar.

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¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿Dónde cambiar peso mexicano por dólares en Estados Unidos?

Aquellos individuos que necesiten convertir Peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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