Exponer botellas de plástico transparente llenas de agua al sol durante varias horas elimina las bacterias que provocan diarrea y otras enfermedades digestivas. El procedimiento, conocido como método SODIS, se aplica a diario en más de 30 países y cuenta con el respaldo de la Organización Mundial de la Salud.

La técnica fue desarrollada y difundida por Eawag, el instituto suizo de investigación acuática, que coordina programas de promoción en África, Asia y América Latina. Sus registros indican que más de dos millones de personas la usan de forma habitual, con un costo estimado en u$s 0,63 por persona al año.

¿Para qué sirve colocar botellas con agua al sol y cómo actúa el método SODIS?

El sistema combina dos efectos . La radiación ultravioleta A daña el material genético de los microorganismos presentes en el agua y el calor acumulado dentro del envase potencia esa acción hasta inactivarlos por completo.

Los manuales de aplicación establecen seis horas de exposición en días soleados y hasta 48 horas cuando hay nubosidad, en envases de PET de hasta dos litros. Antes de empezar, el agua debe cumplir condiciones específicas.

Requisitos para que la desinfección solar funcione

Botellas de PET transparentes e incoloras, sin rayaduras profundas ni etiquetas que bloqueen la luz.

Agua de baja turbidez: el límite recomendado es de 30 unidades nefelométricas (NTU).

Exposición directa al sol, preferentemente sobre una superficie que refleje el calor, como un techo metálico.

Seis horas de sol pleno o dos jornadas consecutivas si el cielo está cubierto.

Exponer botellas de plástico transparente llenas de agua al sol durante varias horas elimina las bacterias que provocan diarrea y otras enfermedades digestivas. ChatGPT - creada con IA

¿Qué resultados arrojaron los estudios y qué límites tiene la técnica?

Un trabajo publicado en la revista Scientific Reports evaluó durante 12 meses el sistema en cuatro comunidades rurales de Tigray, en Etiopía, con 1.147 niños menores de cinco años. Las pruebas microbiológicas lograron reducir 99,9% la presencia de Escherichia coli en menos de tres horas.

El método tiene restricciones claras: no inactiva virus en envases de PET y solo elimina protozoos cuando el agua supera los 40 grados. Tampoco sustituye el acceso a redes seguras, ya que opera como tratamiento doméstico en el punto de consumo.