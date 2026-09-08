Las autoridades de tránsito en Estados Unidos detallan en los diferentes estados cuáles son los requisitos obligatorios que todos los conductores deben cumplir para poder circular sin inconvenientes.

En ese sentido, en Nueva York resulta esencial que los conductores cumplan con todas las inspecciones anuales para evitar inconvenientes con el DMV y sanciones económicas.

El Gobierno aplicará sanciones económicas quienes hayan retrasado este trámite obligatorio

El Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York (DMV) fija que es fundamental que todos los vehículos registrados se sometan a una inspección anual que verifica los siguientes elementos:

El estado mecánico del automóvil

El funcionamiento de luces y frenos

Emisiones contaminantes

Condiciones de seguridad general

Al cumplir con la inspección, el vehículo recibe una calcomanía que indica la fecha de vigencia.

Es esencial que los propietarios de vehículos se mantengan informados sobre esta normativa para prevenir inconvenientes que pueden ocasionar sanciones o problemas de seguridad. El mantenimiento regular asegura que todos los vehículos operen conforme a los estándares establecidos, contribuyendo de este modo a la seguridad vial.

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Multas y sanciones para quienes transitan sin este trámite al día

Las autoridades tienen la facultad de inspeccionar cada vehículo durante los controles de tránsito o al verificar el registro. Conducir sin la inspección anual aprobada puede derivar en:

Multas económicas.

Sanciones adicionales en controles policiales.

Dificultades para renovar el registro del vehículo.

Posibles penalizaciones si el auto no cumple con las normas de seguridad.