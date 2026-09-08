El dólar blue cotiza a $ 1325 para la venta

En la sesión de apertura de este martes, 8 de septiembre de 2026,de la Libra esterlina cotiza a 0.74 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 0.05% en relación con el día anterior.

La cotización de la Libra esterlina mostró una evolución bajista, con un descenso de -0.35% en la última semana y una caída acumulada de -2.74% en el último año.

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La variación de de la Libra esterlina durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina ha sido del 2.42%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual ha sido del 5.86%.

En el día de hoy, la cotización de la Libra esterlina ha mostrado una tendencia positiva, con un dato de 1 igual a 2, lo que indica un fortalecimiento en su valor respecto a días pasados. Esta alza se ha sostenido gracias a la mejora en indicadores económicos y una mayor confianza en el mercado.

Por otro lado, el dato de 1 también revela un impulso en la demanda de la moneda británica, sugiriendo que los inversores están apostando por un crecimiento sostenido. Sin embargo, es crucial monitorear si esta tendencia continúa a largo plazo o si se presenta alguna volatilidad en el futuro cercano.

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¿Cómo mandar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Aquellas personas que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar libra esterlina a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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