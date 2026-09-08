En la apertura de mercados de este martes, 8 de septiembre de 2026 en Estados Unidos, del Euro mantiene una cotización de 0.86 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del -0.02%.

En la última semana, la cotización del Euro cayó -18.55% y en el último año acumuló un descenso de -20.87%, reflejando una tendencia bajista sostenida.

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Conocé la cotización de este viernes, 24 de abril de 2026.

La variación de del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro ha sido del 2.94%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año en comparación con la volatilidad anual del 5.25%.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en relación con los dos días anteriores. Este aumento en la cotización sugiere un fortalecimiento de la moneda, lo que podría influir favorablemente en su percepción en el mercado.

El análisis de esta tendencia indica que el Euro podría estar ganando confianza entre los inversionistas, lo que puede resultar en un impacto adicional en la economía de la zona euro si se mantiene este comportamiento en el corto plazo.

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Conoce cómo cerró la cotización de este lunes, 23 de marzo de 2026.

¿Cómo trasladar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los ciudadanos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar euro a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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