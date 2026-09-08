La cotizacióndel Quetzal guatemalteco este martes 8 de septiembre en Estados Unidos es de 7.63 USD. Dicho costo presenta una variación del 2.2% en comparación con la jornada anterior.

El Quetzal guatemalteco subió 2.29% en la última semana, pero en el último año registra una variación de -0.42%.

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La variación de del Quetzal guatemalteco durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica del Quetzal guatemalteco fue del 24.05%, lo que, al ser mayor que la volatilidad anual del 20.15%, indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

En el día 1, la cotización del Quetzal guatemalteco presenta una tendencia positiva, reflejando un aumento en su valor en comparación con los días anteriores. Esta mejora sugiere un fortalecimiento de la moneda en el contexto económico actual.

Si la tendencia se mantiene en el día 1, podría indicar una mayor estabilidad financiera y confianza en la economía guatemalteca en el corto plazo.

Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para determinar si es sostenible a largo plazo.

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¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar quetzal guatemalteco a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Consejos para cambiar o comprar quetzal guatemalteco en USA