El pasaporte es un documento de validez internacional que cobra una relevancia enorme a la hora de viajar.

El pasaporte es un documento de validez internacional que cobra una relevancia enorme a la hora de viajar, ya que es necesario no solo a la hora de ingresar al país de destino, sino también para acceder a una visa que permita la permanencia temporal.

Para ingresar a Estados Unidos, los Argentinos y Españoles, a pesar de que el país europeo es parte del programa Visa Waiver Program, deben presentar un pasaporte válido que cumpla con la famosa regla de los seis meses.

Estados Unidos prohibirá la entrada y salida de todos los argentinos y españoles aunque tengan una visa: ¿Cómo deben presentar el pasaporte?

Para que las autoridades migratorias de Estados Unidos permitan el ingreso a extranjeros, los ciudadanos de Argentina y España deben presentar un pasaporte que cumpla con las siguientes condiciones:

Le queden al menos seis meses restantes antes del vencimiento

No presente daños físicos como roturas o manchas, más allá del deterioro normal de uso

Los datos de la visa y el boleto se correspondan con los del pasaporte

No tenga la visa de otro pasaporte pegada

No tenga anotaciones ni firmas no autorizadas, ya que cuentan como daño

En el caso de Argentina, también deberán gestionar una visa de acuerdo al tipo de viaje que se desee realizar, siendo la B1/B2 de turismo y negocios la más solicitada.

Para ingresar a Estados Unidos, los Argentinos y Españoles, a pesar de que el país europeo es parte del programa Visa Waiver Program, deben presentar un pasaporte válido. Imagen Ilustrativa generada con Chat GPT

Tramite de renovación del pasaporte: ¿Cómo es el trámite en Argentina?

Para renovar el pasaporte argentino, el ciudadano se debe presentar ante las oficinas habilitadas del Registro Nacional de las Personas (ReNaPer) o en las delegaciones del Registro Provincial de las Personas. Se necesita solicitar un turno previamente y asistir con la siguiente documentación:

DNI tarjeta vigente

Pasaporte anterior, aunque no es obligatorio

En el caso de los menores, también se debe presentar el DNI de quien ejerza responsabilidad parental y la partida de nacimiento, acta de reconocimiento o adopción.

El día del turno, se debe presentar para la toma de datos biométricos, el pago de las tasas y entrega de documentación. El pasaporte se entrega en el domicilio informado, y la cantidad de tiempo que tarda depende del trámite que se pague:

Trámite normal : en 15 días hábiles

Trámite express : entr48 y 96 horas

Pasaporte al instante: disponible en aeropuertos habilitados para casos en específico

Renovar el pasaporte en España: ¿Qué pasos se deben seguir?

En España, la renovación del pasaporte se debe realizar de forma presencial en una oficina de expedición de la Policía Nacional y requiere solicitar una cita previa.

Entre la documentación que se solicitará:

DNI vigente

Pasaporte anterior

Fotografía reciente tamaño carnet , si la oficina lo solicita

Pago de la tasa correspondiente

Por lo general, el pasaporte se entrega en el día en esa misma oficina.