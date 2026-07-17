El valor del quetzal guatemalteco finalizó la jornada en USD 7.623 este viernes, 17 de julio de 2026, cifra que refleja una variabilidad del 2.73% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco cayó -2.62%, mientras que en el último año avanzó 174.85%, reflejando una corrección reciente dentro de una fuerte tendencia alcista anual.

Conoce la cotización de este martes, 24 de marzo de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana es del 26.37%, significativamente mayor que la volatilidad anual del 20.26%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Hoy, la cotización del Quetzal guatemalteco muestra una tendencia positiva con un dato de 1. Esto indica que en comparación con los días pasados, la moneda ha tenido un ligero incremento, lo que puede ser un signo de una economía mejorando o una mayor demanda por el Quetzal.

La tendencia a la alza sugiere que los inversores pueden tener más confianza en la estabilidad económica del país. Sin embargo, es importante seguir monitoreando esta cotización para ver si esta tendencia se mantiene en el futuro.

Conoce cómo cerró la cotización de este viernes, 17 de julio de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.