Estados Unidos, México y Argentina reciben cada año a millones de visitantes, por lo que cumplir con los requisitos migratorios es indispensable para evitar inconvenientes al viajar. Entre ellos, la vigencia del pasaporte es uno de los aspectos que más revisan las autoridades, ya que un documento vencido o con pocos meses de validez puede ser motivo para negar el ingreso, de acuerdo con las disposiciones de cada país.

Aunque muchas personas creen que basta con que el pasaporte no haya expirado al momento del viaje, cada nación establece criterios distintos sobre la vigencia mínima requerida. Por ello, antes de comprar boletos o planificar un itinerario, conviene verificar las condiciones que exige el destino.

Oficial y confirmado | México, Argentina y los Estados Unidos prohíben el ingreso al país de ciudadanos que hayan postergado la renovación del pasaporte Shutterstock

¿Qué requisitos de pasaporte aplican en cada país?

En el caso de Estados Unidos, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) establece que, en la mayoría de los casos, el pasaporte debe conservar una vigencia mínima de seis meses posteriores a la fecha prevista de salida del país.

Por su parte, México solicita que el documento permanezca vigente durante toda la estancia del visitante y hasta la fecha de su salida. No obstante, algunas aerolíneas optan por aplicar la regla de los seis meses de vigencia antes de permitir el abordaje, por lo que es recomendable confirmarlo con la compañía aérea antes de viajar.

En Argentina, los ciudadanos extranjeros que no pertenecen al Mercosur deben presentar un pasaporte vigente tanto para ingresar como para salir del territorio. En el caso de los argentinos, también es necesario contar con un pasaporte válido cuando este sea el documento requerido para viajar al exterior, mientras que los ciudadanos de los países del Mercosur pueden ingresar utilizando su documento nacional de identidad u otra credencial habilitada.

Antes de emprender el viaje, las autoridades migratorias suelen verificar aspectos como:

Que el pasaporte esté vigente y en buen estado.

Que la información del documento coincida con los datos del viajero.

La existencia de visas o permisos migratorios, cuando sean necesarios.

El boleto de regreso o la continuación del itinerario.

¿Qué ocurre si el pasaporte está vencido o próximo a vencer?

Viajar con un pasaporte vencido puede impedir el ingreso al país de destino e incluso evitar que el pasajero aborde el avión desde el aeropuerto de origen. Esto ocurre especialmente en vuelos hacia Estados Unidos, donde las aerolíneas suelen comprobar que la documentación cumpla con los requisitos migratorios antes del embarque.

Para evitar inconvenientes, las autoridades recomiendan tramitar la renovación del pasaporte con suficiente anticipación, sobre todo si el destino exige varios meses adicionales de vigencia. Revisar las condiciones de ingreso antes de organizar el viaje puede marcar la diferencia entre disfrutar las vacaciones o enfrentar un rechazo por cuestiones documentales.