Ingresar a Estados Unidos suele estar asociado a la obligación de obtener una visa americana, uno de los trámites migratorios más solicitados por quienes desean viajar al país por turismo, negocios o visitas familiares.

Sin embargo, existe un documento oficial que permite ingresar legalmente sin una visa estampada en el pasaporte . Se trata del Formulario DSP-150, una autorización especial destinada a determinados extranjeros.

¿Qué es el Formulario DSP-150 y para qué sirve?

El Formulario DSP-150, también conocido como Border Crossing Card (BCC) o Tarjeta de Cruce Fronterizo, es un documento emitido por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Esta credencial funciona como documento de viaje y visa para determinados ciudadanos mexicanos, permitiéndoles ingresar legalmente al territorio estadounidense sin necesidad de tramitar una visa americana convencional en el pasaporte.

No obstante, su uso está sujeto a condiciones específicas relacionadas con el lugar de ingreso, la duración del viaje y la distancia que el titular puede recorrer dentro del país.

Estas personas pueden obtener el Formulario DSP-150

El documento permite a ciudadanos mexicanos ingresar legalmente a determinadas zonas de Estados Unidos bajo las condiciones establecidas por las autoridades migratorias. Chatgpt

Actualmente, el Formulario DSP-150 está disponible únicamente para ciudadanos mexicanos que cumplan con los requisitos establecidos por las autoridades migratorias de Estados Unidos.

Para solicitarlo, es necesario:

Ser ciudadano mexicano .

Contar con un pasaporte mexicano vigente .

Completar la solicitud correspondiente.

Presentarse a la entrevista consular , cuando sea requerida.

Demostrar que el viaje cumple con los fines permitidos por este documento.

Además, el solicitante debe reunir las condiciones generales exigidas por las autoridades estadounidenses para recibir una autorización de ingreso.

¿Qué beneficios ofrece la Border Crossing Card?

Quienes obtienen el Formulario DSP-150 pueden ingresar a Estados Unidos para realizar actividades autorizadas, como turismo, compras, visitas familiares o determinados viajes de negocios.

Entre sus principales ventajas se encuentran:

No requiere una visa estampada en el pasaporte.

Permite cruces frecuentes por la frontera terrestre .

Funciona como documento de viaje para los casos autorizados.

Tiene una vigencia determinada por las autoridades estadounidenses.

Sin embargo, la tarjeta no reemplaza una visa para todos los casos y no habilita a trabajar ni a permanecer indefinidamente en Estados Unidos.

¿Qué restricciones tiene el Formulario DSP-150?

Aunque facilita el ingreso, la Border Crossing Card no elimina todas las limitaciones migratorias.

Las autoridades estadounidenses establecen restricciones relacionadas con:

La distancia máxima que puede recorrerse dentro del país en determinados casos.

El tiempo de permanencia autorizado .

El tipo de actividades que pueden realizarse durante la estadía.

Además, los oficiales de CBP (Customs and Border Protection) mantienen la facultad de autorizar o negar el ingreso luego de realizar la inspección correspondiente en el puerto de entrada.