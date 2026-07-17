En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

El valor del peso colombiano finalizó la jornada en USD 3257.47 este viernes, 17 de julio de 2026, cifra que refleja una variabilidad del 0.81% en comparación con la cotización del día anterior.

La cotización del peso colombiano tuvo un leve avance semanal de 0.35%, pero en el último año acumula una caída de 14.47%, sugiriendo un repunte reciente dentro de una tendencia bajista.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana, con un 11.02%, es menor que la volatilidad anual del 13.28%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Hoy la cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva, con un dato de 1 equivalente a +2, lo que indica que su valor ha aumentado en comparación con los días anteriores. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en el corto plazo.

La estabilidad de la economía local y la recuperación de sectores clave podrían estar impulsando esta tendencia favorable. Sin embargo, será crucial monitorear los factores externos que puedan influir en futuros movimientos.

Conoce cómo cerró la cotización de este viernes, 17 de julio de 2026.

¿En qué lugares se puede cambiar peso colombiano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.