El pasaporte tiene un rol fundamental a la hora de viajar al exterior debido a su validez internacional.

El pasaporte tiene un rol fundamental a la hora de viajar al exterior debido a su validez internacional, y es por ello que debe mantenerse vigente y en las condiciones requeridas por las autoridades migratorias correspondientes cada vez que se vaya a visitar otro país.

Países como Estados Unidos, Francia e Inglaterra exigen que, entre otras condiciones, al pasaporte le quede un periodo de vigencia mínimo para permitir el ingreso, y la cantidad de meses solicitados puede variar según la nación.

Estados Unidos, Francia e Inglaterra prohíben la entrada a quienes presenten así su pasaporte: ¿Cómo deben presentar el pasaporte?

Para ingresar a Estados Unidos, todos los viajeros deberán presentar un pasaporte válido, al que le queden al menos seis meses de vigencia y que se encuentre en condiciones físicas sin roturas, manchas ni anotaciones no autorizadas. Además, también se tendrá que presentar, en el caso de los extranjeros, boletos de vuelta, comprobante de alojamiento y una visa o autorización de viaje electrónica del Programa de Exención de Visa.

Para ingresar a Francia, las autoridades migratorias solicitarán un pasaporte válido al que le queden al menos tres meses de vigencia, también en buenas condiciones físicas sin ningún desperfecto. Adicionalmente, podrán pedir que se presente un boleto de vuelta al país de origen, pruebas de solvencia económica y comprobantes de alojamiento, además de la visa o permiso correspondiente.

Para ingresar a Inglaterra, l os extranjeros tendrán que presentar un pasaporte válido cuya vigencia dure al menos hasta la fecha de salida declarada al momento de entrar. A su vez, también es necesario presentar una visa o autorización de viaje, dependiendo de cuál sea el país de origen.

El pasaporte tiene un rol fundamental a la hora de viajar al exterior debido a su validez internacional. Imagen Ilustrativa generada con Chat GPT

Estados Unidos: ¿Cómo renovar el pasaporte?

En Estados Unidos, los ciudadanos pueden renovar su pasaporte en línea o por correo. Si no reúnen los requisitos para la renovación, deben solicitar uno nuevo.

Se debe completar el Formulario DS-82, adjuntar la fotografía reciente que cumpla con los estándares que dicta el Departamento de Estado, pagar la tarifa, y consultar el estado de la solicitud hasta recibir el nuevo pasaporte.

La documentación se debe enviar por correo o, completar el trámite en línea.

Francia: el paso a paso para renovar el pasaporte

Para renovar el pasaporte en Francia, se debe comenzar con la pre-solicitud en línea a través de la plataforma de France Trites (ANTS). No obstante, debe finalizarse de forma presencial obligatoriamente en una municipalidad equipada o consultado si el ciudadano reside en el extranjero.

Una vez iniciada la sesión o creada la cuenta en la plataforma online y completada la pre-solicitud, se debe guardar el número de pre-solicitud o el código QR generado. Cuando se termine este paso, se debe solicitar un turno en una municipalidad, para posteriormente presentarse con la documentación requerida para la toma de huellas dactilares y verificación de identidad.

Finalizado el trámite, se debe esperar la notificación para retirar el nuevo pasaporte en el mismo lugar.

Inglaterra: ¿Cuál es el trámite para renovar el pasaporte?

Para renovar el pasaporte en Reino Unido se recomienda seguir el trámite online a través del portal oficial del Gobierno Británico. Adicionalmente, también existe la opción de hacerlo por correo, aunque se advierte que puede demorar y costar más.

Después de haber accedido a la web y completar la solicitud en línea, se debe cargar una fotografía que cumpla con los requisitos y abonar la tarifa con tarjeta de débito o crédito.