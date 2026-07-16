Estados Unidos, Argentina y España confirmaron que no autorizan el ingreso a viajeros con el pasaporte vencido. La medida alcanza a quienes postergaron la renovación del documento.

El Departamento de Estado, la Dirección Nacional de Migraciones de Argentina y las autoridades españolas remarcaron que la documentación en regla es excluyente. Los controles se reforzaron ante el aumento del tráfico internacional.

¿Qué exige cada país para permitir el ingreso con el pasaporte?

En los tres destinos, el pasaporte debe estar vigente y sin daños. Además, tiene que ser el último ejemplar emitido por la autoridad correspondiente.

Cada país suma su propia exigencia de vigencia mínima. Estados Unidos no acepta ningún documento vencido; Argentina pide que no venza antes de la salida; España exige cobertura durante toda la estadía.

Requisitos por país

Estados Unidos: pasaporte vigente sin excepciones; la renovación cuesta u$s 130.

Argentina: pasaporte vigente y en buen estado; los ciudadanos del Mercosur pueden usar DNI.

España: vigencia durante toda la estadía y, para no comunitarios, tres meses extra tras el regreso.

En los tres destinos, el pasaporte debe estar vigente y sin daños. Además, tiene que ser el último ejemplar emitido por la autoridad correspondiente. Shutterstock

¿Cómo afecta esta medida a los viajeros y qué deben hacer?

Un pasaporte vencido puede impedir el embarque antes del control migratorio. Las aerolíneas verifican la vigencia del documento en el check-in.

El rechazo también puede darse al llegar al destino, aunque el pasaje esté confirmado. Por eso conviene revisar la fecha de vencimiento con meses de anticipación.

La renovación se gestiona ante el Renaper en Argentina, la Policía Nacional en España y el Departamento de Estado en Estados Unidos. Iniciar el trámite a tiempo evita perder el viaje.