Viajar a Estados Unidos implica cumplir con una serie de requisitos migratorios que deben verificarse antes de abordar un vuelo. Muchas personas centran toda su atención en la visa americana y pasan por alto otro documento cuya vigencia puede resultar igual de determinante.

En ese contexto, las autoridades estadounidenses mantienen una regla que puede impedir el ingreso de mexicanos, colombianos y venezolanos que no hayan realizado un trámite a tiempo.

¿Qué documento deben renovar los mexicanos, colombianos y venezolanos?

El documento al que hace referencia la normativa es el pasaporte.

Las autoridades estadounidenses exigen que todos los viajeros extranjeros presenten un pasaporte vigente al momento de ingresar al país .

Si el documento está vencido, el ingreso puede ser rechazado, independientemente de que la persona cuente con una visa americana válida.

En algunos casos el pasaporte debe cumplir con determinados requisitos de vigencia mínima, dependiendo del país de emisión y de los acuerdos internacionales aplicables.

¿Qué sucede si el pasaporte está vencido?

Estados Unidos prohibirá el ingreso y la salida de extranjeros sin esta hoja en el pasaporte. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Viajar con un pasaporte vencido puede generar inconvenientes incluso antes de llegar a Estados Unidos.

Entre las consecuencias más frecuentes se encuentran:

La aerolínea puede negar el embarque antes del vuelo.

Las autoridades migratorias pueden rechazar el ingreso al arribar al país.

El viajero podría perder vuelos, reservas y conexiones internacionales .

Será necesario renovar el pasaporte antes de intentar ingresar nuevamente.

Por ese motivo, se recomienda revisar la fecha de vencimiento del documento con suficiente anticipación antes de organizar cualquier viaje internacional.

¿La visa americana reemplaza al pasaporte?

No. La visa americana autoriza al extranjero a solicitar el ingreso a Estados Unidos, pero no sustituye al pasaporte.

Ambos documentos deben presentarse conjuntamente cuando corresponda y el pasaporte debe encontrarse vigente para que el viaje pueda realizarse sin inconvenientes .

Incluso quienes poseen una visa con varios años de vigencia deberán renovarla o trasladarla a un nuevo pasaporte si el documento anterior expiró, según las condiciones establecidas para cada caso.

¿Qué deben hacer los viajeros antes de viajar a Estados Unidos?

Antes de comprar un pasaje o presentarse en el aeropuerto, las autoridades recomiendan verificar:

Que el pasaporte esté vigente .

Que la visa americana continúe siendo válida, cuando corresponda.

Que el documento cumpla con los requisitos de vigencia exigidos para el ingreso.

Que toda la documentación migratoria esté actualizada antes de viajar.

Realizar estas verificaciones con anticipación permite evitar demoras, gastos inesperados y posibles rechazos al momento de ingresar al país.