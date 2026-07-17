En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

La cotización del libra esterlina cerró a USD 0.7433 este viernes, 17 de julio de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una modificación del 0.18%.

En la última semana, la cotización de la Libra esterlina cayó un 45,53% y en el último año retrocedió un 5,38%, evidenciando una tendencia bajista con deterioro reciente.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la Libra esterlina en la última semana fue del 8.34%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 6.08%, indicando que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización de la Libra esterlina ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, ya que el dato de 1 es positivo. Esto sugiere que, en comparación con los días pasados, la moneda ha estado creando un ambiente más favorable para su valorización.

En los últimos dos días consecutivos, la tendencia se ha mantenido en ascenso, indicando un crecimiento continuo en la confianza de los inversores. Este comportamiento puede ser un reflejo de factores económicos favorables que han influido en la moneda británica.

Conoce cómo cerró la cotización de este viernes, 17 de julio de 2026.

¿Dónde cambiar libra esterlina por dólares en Estados Unidos?

Los ciudadanos que necesiten convertir libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.