En esta noticia
- Estados Unidos prohibirá la entrada y salida de todos los dominicanos, cubanos y peruanos aunque tengan una visa: ¿Cómo se debe presentar el pasaporte para ingresa?
- Renovar el pasaporte o tramitar la visa estadounidense en República Dominicana
- Renovar el pasaporte o tramitar la visa estadounidense en Cuba
- Renovar el pasaporte o tramitar la visa estadounidense en Perú
Contar con un pasaporte vigente a la hora de viajar es fundamental para poder entrar y salir tanto del país de origen como del de destino. En algunos casos, el lugar al que se viaja exige a los extranjeros que tramiten una visa previo al ingreso, paso del que quedan exentas las naciones participantes del Programa de Exención de Visa (Visa Waiver Program).
No obstante, si se tiene una visa vigente en el pasaporte pero el documento se encuentra fuera de vigencia por algún motivo, las autoridades migratorias de Estados Unidos podrán negarle el ingreso a cualquier persona no ciudadana.
En estos casos, los dominicanos, cubanos y peruanos que quieran ingresar a Estados Unidos tendrán que presentar un pasaporte vigente, y cada país cuenta con distintos procedimientos para realizar este trámite.
Estados Unidos prohibirá la entrada y salida de todos los dominicanos, cubanos y peruanos aunque tengan una visa: ¿Cómo se debe presentar el pasaporte para ingresa?
Para ingresar a Estados Unidos, los extranjeros deben cumplir con las condiciones migratorias que correspondan según su nacionalidad y el motivo de viaje. Por lo general, si se trata de turismo se solicita:
- Pasaporte válido
- Visa estadounidense vigente, a menos de que el país de origen pertenezca al Programa de Exención de Visa, del que México, Colombia y Venezuela no forman parte
- Cumplir con los requisitos de la visa que se solicita
- Demostrar el propósito del viaje y que la estadía será temporal
Renovar el pasaporte o tramitar la visa estadounidense en República Dominicana
Ambos trámites son independientes. El pasaporte es emitido por las autoridades dominicanas mientras que la visa corresponde al Gobierno de Estados Unidos.
La renovación del pasaporte se realizar ante la Dirección General de Pasaportes (DGP). El procedimiento puede varias según el tipo de solicitud, generalmente suele requerir:
- Presentar la cédula de identidad y electoral vigente
- Entregar el pasaporte anterior
- Completar la solicitud oficial
- Pagar la tasa establecida según el tipo de trámite
- Acudir personalmente para la captura de datos biométricos cuando sea necesario
La visa, por otro lado, se realiza a través de la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo, y el proceso incluye:
- Completar el Formulario DS-160 en línea
- Abonar la tarifa consular correspondiente al tipo de visa
- Crear una cuenta en el sistema oficial de citas
- Programar la cita para la toma de datos biométricos y la entrevista consular
- Presentar el pasaporte vigente y la documentación de respaldo
Renovar el pasaporte o tramitar la visa estadounidense en Cuba
En este país, el pasaporte se puede tramitar allí, pero no pasa lo mismo con todas las categorías de visa, ya que hay algunas que no se pueden gestionar en La Habana.
La renovación del pasaporte cubano se realiza a través de las oficinas de identificación y extranjería autorizadas en Cuba, o mediante los consulados cubanos para quienes residen en el exterior.
Se suele solicitar:
- Documento de identidad
- Pasaporte anterior
- Pago de la tarifa que corresponda
- Fotografía y datos biométricos
La visa, por otro lado, se debe realizar en la Embajada de Estados Unidos en La Habana, que procesa algunas categorías de visa. Las visas de turismo (B1/B2) deben hacer el trámite en la embajada designada en Georgetown, Guyana, según lo que dispone el Departamento de Estado.
Se requiere del solicitante que:
- Pagar la tarifa de la visa
- Programar una cita en la sede consular
- Presentar la documentación exigida
Renovar el pasaporte o tramitar la visa estadounidense en Perú
Los ciudadanos peruanos que quieran viajar a Estados Unidos tendrán que tener el pasaporte vigente y una visa americana aprobada.
No obstante, en Perú no existe un trámite de renovación en sí mismo: cuando el anterior pierde validez por algún motivo, se emite un nuevo pasaporte electrónico.
El trámite se realiza ante la Superintendencia Nacional de Migraciones y requiere:
- Documento Nacional de Identidad vigente
- Pago de la tasa administrativa
- Solicitud de cita
- Presentación personal para una captura de fotografía y toma de huellas dactilares
En cuanto a la visa estadounidense, se tramite en la Embajada de Estados Unidos en Lima. Deberán:
- Completar el Formulario DS-160
- Pagar la tarifa consular
- Crear una cuenta en el sistema de citas
- Programar la entrevista consular
- Presentarse con el pasaporte vigente y la documentación de respaldo