Si se tiene una visa vigente en el pasaporte pero el documento se encuentra fuera de vigencia por algún motivo, las autoridades migratorias de Estados Unidos podrán negarle el ingreso a cualquier persona no ciudadana.

Contar con un pasaporte vigente a la hora de viajar es fundamental para poder entrar y salir tanto del país de origen como del de destino. En algunos casos, el lugar al que se viaja exige a los extranjeros que tramiten una visa previo al ingreso, paso del que quedan exentas las naciones participantes del Programa de Exención de Visa (Visa Waiver Program).

No obstante, si se tiene una visa vigente en el pasaporte pero el documento se encuentra fuera de vigencia por algún motivo, las autoridades migratorias de Estados Unidos podrán negarle el ingreso a cualquier persona no ciudadana.

En estos casos, los dominicanos, cubanos y peruanos que quieran ingresar a Estados Unidos tendrán que presentar un pasaporte vigente, y cada país cuenta con distintos procedimientos para realizar este trámite.

Los dominicanos, cubanos y peruanos que quieran ingresar a Estados Unidos tendrán que presentar un pasaporte vigente Imagen Ilustrativa generada con Chat GPT

Estados Unidos prohibirá la entrada y salida de todos los dominicanos, cubanos y peruanos aunque tengan una visa: ¿Cómo se debe presentar el pasaporte para ingresa?

Para ingresar a Estados Unidos, los extranjeros deben cumplir con las condiciones migratorias que correspondan según su nacionalidad y el motivo de viaje. Por lo general, si se trata de turismo se solicita:

Pasaporte válido

Visa estadounidense vigente , a menos de que el país de origen pertenezca al Programa de Exención de Visa, del que México, Colombia y Venezuela no forman parte

Cumplir con los requisitos de la visa que se solicita

Demostrar el propósito del viaje y que la estadía será temporal

Renovar el pasaporte o tramitar la visa estadounidense en República Dominicana

Ambos trámites son independientes. El pasaporte es emitido por las autoridades dominicanas mientras que la visa corresponde al Gobierno de Estados Unidos.

La renovación del pasaporte se realizar ante la Dirección General de Pasaportes (DGP). El procedimiento puede varias según el tipo de solicitud, generalmente suele requerir:

Presentar la cédula de identidad y electoral vigente

Entregar el pasaporte anterior

Completar la solicitud oficial

Pagar la tasa establecida según el tipo de trámite

Acudir personalmente para la captura de datos biométricos cuando sea necesario

La visa, por otro lado, se realiza a través de la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo, y el proceso incluye:

Completar el Formulario DS-160 en línea

Abonar la tarifa consular correspondiente al tipo de visa

Crear una cuenta en el sistema oficial de citas

Programar la cita para la toma de datos biométricos y la entrevista consular

Presentar el pasaporte vigente y la documentación de respaldo

Renovar el pasaporte o tramitar la visa estadounidense en Cuba

En este país, el pasaporte se puede tramitar allí, pero no pasa lo mismo con todas las categorías de visa, ya que hay algunas que no se pueden gestionar en La Habana.

La renovación del pasaporte cubano se realiza a través de las oficinas de identificación y extranjería autorizadas en Cuba, o mediante los consulados cubanos para quienes residen en el exterior.

Se suele solicitar:

Documento de identidad

Pasaporte anterior

Pago de la tarifa que corresponda

Fotografía y datos biométricos

La visa, por otro lado, se debe realizar en la Embajada de Estados Unidos en La Habana, que procesa algunas categorías de visa. Las visas de turismo (B1/B2) deben hacer el trámite en la embajada designada en Georgetown, Guyana, según lo que dispone el Departamento de Estado.

Se requiere del solicitante que:

Pagar la tarifa de la visa

Programar una cita en la sede consular

Presentar la documentación exigida

Los dominicanos, cubanos y peruanos que quieran ingresar a Estados Unidos tendrán que presentar un pasaporte vigente EFE | Freepik

Renovar el pasaporte o tramitar la visa estadounidense en Perú

Los ciudadanos peruanos que quieran viajar a Estados Unidos tendrán que tener el pasaporte vigente y una visa americana aprobada.

No obstante, en Perú no existe un trámite de renovación en sí mismo: cuando el anterior pierde validez por algún motivo, se emite un nuevo pasaporte electrónico.

El trámite se realiza ante la Superintendencia Nacional de Migraciones y requiere:

Documento Nacional de Identidad vigente

Pago de la tasa administrativa

Solicitud de cita

Presentación personal para una captura de fotografía y toma de huellas dactilares

En cuanto a la visa estadounidense, se tramite en la Embajada de Estados Unidos en Lima. Deberán: