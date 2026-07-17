Al cierre de mercados de este viernes, 17 de julio de 2026 en Estados Unidos, el euro cotizó a USD 0.8742. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del 0.28%.

En la última semana, la cotización del euro cayó un 0,36%, mientras que en el último año subió un 2,61%, lo que indica una tendencia anual positiva pese al ajuste reciente.

Conoce la cotización de este viernes, 17 de abril de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 4.56%, indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que es menor que la volatilidad anual del 5.69%.

Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, ya que el dato 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días pasados, el valor del Euro ha estado incrementando de forma constante.

Sin embargo, a pesar de esta tendencia al alza, es importante considerar factores externos que podrían impactar su estabilidad en el futuro.

El análisis sugiere que, aunque el Euro se encuentra en una fase favorable, la volatilidad del mercado podría influir en su comportamiento a corto plazo.

Conoce cómo cerró la cotización de este viernes, 17 de julio de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.