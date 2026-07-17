Estados Unidos exige un pasaporte vigente para autorizar el ingreso de cualquier viajero internacional. La regla golpea con fuerza a ciudadanos de Venezuela, Cuba y Brasil, que enfrentan demoras para renovar su documento antes de viajar.

El requisito no es una medida nueva: es una norma permanente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y del Departamento de Estado. Aplica a todo viajero internacional por vía aérea, sin excepciones.

¿Qué exige Estados Unidos para autorizar el ingreso al país?

Todo pasajero que llegue por vía aérea debe presentar un pasaporte vigente, sin importar su nacionalidad ni si cuenta con visa americana en regla. Un documento vencido puede derivar en el rechazo directo del embarque.

A esto se suma una práctica habitual entre los países de destino: exigir una vigencia mínima de seis meses posteriores al ingreso. Antes de comprar pasajes, conviene chequear:

Pasaporte vigente al momento del viaje

Visa americana válida o autorización ESTA, según corresponda

Vigencia mínima recomendada de seis meses desde la entrada

Todo pasajero que llegue por vía aérea debe presentar un pasaporte vigente. Shutterstock

¿Cómo afecta esto a los viajeros de Venezuela, Cuba y Brasil?

En Venezuela, la renovación se tramita ante el SAIME y puede demorar de dos a tres meses desde el exterior, con un costo de entre u$s 200 y u$s 350. Se recomienda iniciar el trámite con esa antelación.

En Cuba, el nuevo pasaporte tarda entre dos y tres meses en llegar desde La Habana a los consulados. En Brasil no hay renovación: la Policía Federal emite un documento nuevo en seis a diez días hábiles, aunque conseguir turno puede demorar semanas.