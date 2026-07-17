En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

La cotización del peso dominicano cerró a USD 58.24 este viernes, 17 de julio de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una alteración del 1.37%.

En el mercado de Peso dominicano, la última semana mostró un leve retroceso de -0.41% y en el último año la cotización acumuló una caída mayor de -6.06%, señalando una tendencia bajista.

Conoce la cotización de este miércoles, 22 de abril de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue del 13.46%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, dado que este valor es mayor que la volatilidad anual del 11.36%.

La cotización del Peso dominicano hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Comparado con los días pasados, esto indica que la moneda ha ganado valor respecto a otras divisas, lo que podría beneficiar a importadores y viajeros.

En los días anteriores, la tendencia había mostrado fluctuaciones, pero el cambio hacia una tendencia al alza es un indicativo favorable para la economía local. Este aumento en la cotización sugiere una posible recuperación de la confianza en el Peso dominicano en el mercado internacional.

Conoce cómo cerró la cotización de este viernes, 17 de julio de 2026.

¿Dónde cambiar peso dominicano por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.