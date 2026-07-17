Al cierre de mercados de este viernes, 17 de julio de 2026 en Estados Unidos, el peso mexicano cotizó a USD 17.5286. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del 0.6%.

El peso mexicano mostró un leve avance semanal de 0.33%, pero en el último año acumula una caída de 6.26%, reflejando una tendencia anual negativa pese al repunte reciente.

Conoce la cotización de este miércoles, 22 de abril de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue del 6.81%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.56%.

La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos dos días, con un incremento constante respecto a su valor anterior. Este aumento sugiere una mayor estabilidad en el mercado y confianza en la economía local.

Este impulso en la cotización podría estar relacionado con factores externos, como el aumento en los precios del petróleo o una mejora en las condiciones económicas globales, lo que podría beneficiar al Peso mexicano en el corto plazo.

Conoce cómo cerró la cotización de este viernes, 17 de julio de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.