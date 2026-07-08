Estados Unidos, México y El Salvador mantienen requisitos estrictos para el ingreso y la salida del país de extranjeros, que todos los interesados en conocer alguno de estos destinos deben respetar para evitar inconvenientes con las autoridades o las aerolíneas.

Contar con un pasaporte actualizado y en buen estado es uno de los puntos fundamentales, por lo que quienes tengan intención de realizar viajes futuros deben constatar la vigencia de su identificación internacional y renovarla en caso de que sea necesario.

Ingresar y salir de Estados Unidos: información clave del pasaporte que todos deben conocer

Como requisito para viajar a Estados Unidos, se exige de manera obligatoria la presentación de un documento completamente vigente durante toda la estadía pautada en el país y seis meses adicionales a la fecha de salida, salvo en el caso de las naciones que se encuentran dentro del conocido como “Club de los 6 meses”, que sólo tendrán que presentar pasaporte válido durante el tiempo del viaje.

Asimismo, contar con una identificación aceptable no sólo es fundamental para el momento del traslado sino también para poder gestionar sin inconvenientes los documentos previos, como la visa americana o la autorización ESTA, por ejemplo.

Quienes presenten un pasaporte vencido no podrán viajar. Shutterstock

Ingresar y salir de México: información clave del pasaporte que todos deben conocer

Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México también especifica que todos los visitantes deben, de acuerdo con la legislación mexicana, presentar un pasaporte completamente vigente para que pueda habilitarse el ingreso.

Si bien no es requisito federal, las autoridades anticipan que existen aerolíneas que exigen en sus políticas que el pasaporte tenga una vigencia de al menos 6 meses extra al período de estadía.

Ingresar y salir de El Salvador: información clave del pasaporte que todos deben conocer

En este caso, la Dirección General de Migración y Extranjería especifica que todos los ciudadanos deben presentar de forma obligatoria un pasaporte vigente y en buen estado.

La única excepción a este requisito aplica para ciudadanos de Guatemala, Honduras y Nicaragua, quienes también tienen la alternativa de proporcionar su documento de identidad vigente y en buen estado.

Otros puntos que las autoridades exigirán a los viajeros

Además, independientemente del destino de viaje, se exigirá