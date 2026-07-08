Gracias a los servicios de transmisión en línea, como Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max y Hulu las personas de diferentes partes del mundo tienen acceso a una amplia selección de filmes y series.

Por esta gran variedad de producciones para disfrutar durante las horas de ocio, muchas personas suelen tardar mucho tiempo al decidir qué ver. Para evitar eso, HBO ofrece la lista de las diez series más vistas por el público estadounidense en julio.

Las películas más vistas de HBO.

4_ 90 días para casarse La serie sigue los altibajos de seis parejas que cuentan con solo 90 días para decidir si llevan su relación a distancia al matrimonio. Ese plazo lo determina la visa estadounidense K-1, disponible únicamente para prometidos extranjeros de ciudadanos de EE. UU., que vence a los 90 días si no se celebra la boda. Además, no puede volver a tramitarse durante aproximadamente cinco años.

Las películas más vistas de HBO.