Texas no podrá embargar las propiedades y vehículos de los contribuyentes aunque tengan deudas tributarias estatales

El Gobierno del Estado de Texas puede recurrir al mecanismo de embargos cuando un contribuyente acumula deudas de impuestos fiscales estatales. La Oficina de Control de Cuentas Públicas (CPA) es la encargada de recaudar los tributos estatales y de ejecutar las penalizaciones a quienes no cumplan con sus obligaciones.

No obstante, existen limitaciones entre los bienes que se pueden incautar cuando existe una deuda monto elevado, como la legislación de protección patrimonial incluida en el Código de Propiedad de Texas.

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Texas no podrá embargar las propiedades y vehículos de los contribuyentes: ¿Qué protege a los residentes de este Estado?

Según la legislación estatal, determinados bienes quedan exentos de un embargo para que las personas no pierdan parte del patrimonio que se considera indispensable para vivir o trabajar a pesar de enfrentar deudas.

En el Código de Propiedad de Texas, se contemplan casos en los que la vivienda principal no puede embargarse ya que la residencia habitual de un propietario está protegida. Asimismo, tampoco se pueden embargar los vehículos de los residentes: se contempla hasta un vehículo por integrante que tenga licencia de conducir o dependa de otra persona para transportarse.

Los bienes protegidos son:

Vivienda principal

Un vehículo por cada miembro

Muebles y electrodomésticos

Ropa y objetos de uso personal

Herramientas, equipos y libros necesarios para trabajar

Joyas dentro de los límites que establece la legislación

Cuentas de jubilación y algunos planes de retiro

No obstante, esta protección no se aplica cuando se trata de deudas relacionadas a hipotecas, impuestos sobre la propiedad, préstamos garantizados con la vivienda, etc.

Los bienes que puede embargar Texas a quienes tengan deudas tributarias

Cuando un contribuyente tiene obligaciones fiscales pendientes las autoridades pueden usar diversas herramientas para asegurar el cobro de los montos que se adeudan.

Entre los activos que sí se pueden embargar sin limitación están:

Cuentas bancarias

Bienes personales cuando su valor exceda los límites

Propiedades que no funcionen como residencia personal

Obligaciones fiscales del Estado de Texas: información que todos deben conocer

Los contribuyentes de Texas no deben pagar un impuesto estatal sobre los ingresos como en otros estados, pero sí se debe cumplir con otras obligaciones, como el pago de impuestos:

Impuesto sobre las ventas

Impuestos sobre la propiedad: este no tiene una tasa única y puede variar según el condado, ciudad o distrito

El incumplimiento de estas obligaciones puede generar intereses, recargos y otras penalizaciones.