Los servicio de streaming, como Netflix, Disney+, Prime Video o HBO Max, ofrecen una amplia selección de películas y series a los usuarios. Sin embargo, a muchas personas les cuesta decidir qué ver durante sus horas de ocio.

Si eres una de ellas y no saber qué mirar, conoce cuáles son los contenidos más vistos en Disney+ durante el lunes, 6 de julio de 2026 en Estados Unidos y opta por tu favorito.

Las películas más vistas de Hulu.

4_ Toy Story Los juguetes de Andy, un niño de seis años, temen que su momento haya pasado y que un nuevo obsequio de cumpleaños los desplace del cariño de su dueño. Woody, un vaquero que hasta entonces había sido el favorito de Andy, intenta calmarlos, hasta que irrumpe Buzz Lightyear, un héroe espacial provisto de todo tipo de avances tecnológicos.

Las películas más vistas de Disney+.

6_ Historia de un Verano En un verano de camaradería y aventuras, un muchacho se une a la pandilla; nueve chicos forman un equipo y su líder se vuelve leyenda al enfrentarse al temido secreto que hay detrás del muro del jardín derecho.

7_ Toy Story 4 Woody siempre ha tenido muy claro su propósito y su prioridad: proteger a su niño, sea Andy o Bonnie. Sin embargo, cuando Forky llegue como su nuevo compañero de cuarto, descubrirá lo inmenso que puede ser el mundo para un juguete. Entonces, los juguetes iniciarán una travesía que jamás olvidarán.