Las autoridades de control fronterizo en Estados Unidos tienen la potestad legal de autorizar o denegar la entrada y salida de pasajeros cuando detectan irregularidades en la documentación presentada. A través de agencias como la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Departamento de Estado, el Gobierno puede impedir el tránsito internacional si el pasaporte o los documentos de viaje no cumplen con los requisitos de validez, integridad y seguridad exigidos por la normativa federal. El Gobierno de Estados Unidos confirmó que no permitirá el ingreso ni la salida del país de todos los que presenten pasaportes dañados o deteriorados en las fronteras. Un pasaporte puede ser rechazado si presenta: Quienes tengan pasaportes dañados, deteriorados o ilegibles deben dejar de utilizarlos para viajar y solicitar un reemplazo lo antes posible. Las autoridades estadounidenses consideran que un documento en mal estado puede ser inválido para ingresar o salir del país, por lo que la única solución es tramitar un pasaporte nuevo antes de planificar cualquier viaje internacional.