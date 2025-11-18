Desde el 28 de octubre, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) solo acepta pagos electrónicos para los formularios en papel. Foto: Archivo.

La espera por la residencia permanente en Estados Unidos es uno de los procesos más largos y estresantes para millones de inmigrantes.

Sin embargo, la administración actual, a través de declaraciones de figuras clave como la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha encendido una luz de esperanza al prometer una agilización significativa en el procesamiento de documentos migratorios, incluyendo la codiciada Green Card.

Green Card: confirmaron una noticia importante para inmigrantes

En una reciente entrevista que captó la atención de la comunidad migrante, Kristi Noem no dudó en destacar los avances concretos logrados. La funcionaria aseguró que, bajo la gestión de Trump, se ha implementado una estrategia para “acelerar nuestros procesos y añadir integridad” a todo el sistema migratorio.

Kristi Noem destacó los avances de la gestión Trump en materia migratoria. Foto: archivo.

Este mensaje resuena con fuerza en un contexto donde el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) maneja un volumen de solicitudes sin precedentes. La promesa de procesos más rápidos lleva una tranquilidad muy necesaria a los solicitantes que han visto cómo la acumulación de casos ha generado meses, e incluso años, de incertidumbre.

Dato Clave: Noem enfatizó que no solo se están agilizando las tarjetas de residencia, sino también los trámites de naturalización. Según sus palabras, "más personas se están convirtiendo en ciudadanos" que nunca antes bajo esta administración.

USCIS enfrenta un récord de solicitudes pendientes

Las declaraciones optimistas de la secretaria Noem contrastan con la realidad operativa del USCIS, que actualmente lidia con una acumulación histórica de más de 11 millones de solicitudes pendientes, según diversos reportes. Este gap entre la intención política y la realidad burocrática es lo que más preocupa a los peticionarios.

A pesar de la montaña de casos, la administración está enfocando recursos en la eficiencia del procesamiento. Esto es crucial para aquellos con trámites vinculados a visas de trabajo (H-1B) y la obtención de la Green Card por empleo.

Cuáles son los tiempos de espera reales

Aunque la promesa de aceleración es motivadora, el USCIS mantiene la cautela en su sitio web oficial. La fecha de entrega de la Green Card sigue siendo variable y “depende de cada caso particular”.

Entrada y Pago Anticipado: Los solicitantes que ingresaron al país con su visa de inmigrante y pagaron la tarifa antes, pueden esperar su tarjeta en un plazo de hasta 90 días desde la solicitud.

Pago Posterior: Si el pago de la tarifa se realizó después de la entrada, el plazo de 90 días comienza a correr desde la fecha de ese pago.

Para quienes sienten que su caso está tardando demasiado, la agencia ofrece una herramienta de Tiempos de Procesamiento en su portal. Ingresando la fecha de recepción del trámite, los peticionarios pueden determinar si ya es tiempo de enviar una consulta y solicitar una actualización sobre su caso.