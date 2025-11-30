Mientras gran parte de la región sigue de cerca los movimientos del real brasilero, el peso chileno o el sol peruano, un país sudamericano logró posicionarse como protagonista silencioso de la estabilidad monetaria.

En 2025, una divisa que históricamente pasó desapercibida se convirtió en la moneda más fuerte de América Latina, ganándose la atención de inversionistas y analistas internacionales.

El país con la moneda más fuerte de América Latina

Durante los últimos meses, el guaraní paraguayo se consolidó como la divisa con mejor desempeño frente al dólar. Según datos citados por Bloomberg Línea, en el tercer trimestre de 2025 la moneda se apreció más del 13 %, impulsada por una demanda creciente de bonos en moneda local y un escenario internacional marcado por la debilidad del billete verde.

Durante los últimos meses, el guaraní paraguayo se consolidó como la divisa con mejor desempeño frente al dólar. Imagen: archivo.

El comportamiento sólido del guaraní contrasta con el de otras monedas regionales. Incluso divisas que venían mostrando señales de recuperación, como el peso colombiano, quedaron por detrás en términos de estabilidad, previsibilidad y confianza.

Por qué el guaraní se volvió la divisa más poderosa

La fortaleza del guaraní no es una casualidad ni un fenómeno aislado. Especialistas señalan una combinación de factores internos y externos:

Políticas monetarias disciplinadas que sostienen la credibilidad del banco central.

Baja volatilidad frente a shocks internacionales.

Creciente interés de inversores en títulos públicos paraguayos.

Un entorno global donde los capitales buscan monedas con menor exposición al riesgo.

El resultado es una divisa que, sin grandes sobresaltos, se convirtió en símbolo de estabilidad económica en América Latina.