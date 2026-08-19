El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) del estado de Nueva York suspende la licencia de conducir a todo automovilista que no pueda demostrar que cuenta con un seguro de responsabilidad civil vigente para su vehículo. La medida alcanza tanto a la licencia como al privilegio de manejar en el estado.

La falta de comprobante de seguro es, según la propia agencia, uno de los motivos más frecuentes de suspensión en Nueva York. El mecanismo busca garantizar que todo vehículo en circulación cuente con cobertura ante un eventual choque o daño a terceros .

¿Por qué el DMV suspende la licencia de conducir por falta de seguro?

Cuando el DMV detecta que un vehículo se quedó sin cobertura, sin que el titular lo haya reportado ni renovado, emite una orden de suspensión. Esa orden llega por correo a la dirección registrada y detalla los pasos exactos que debe seguir el conductor.

La sanción puede ser definida —con fecha de inicio y fin— o indefinida, si depende de una acción del conductor para levantarla. En ambos casos, además de resolver la falta de seguro, suele exigirse el pago de una tarifa de terminación de la suspensión.

Otros motivos frecuentes de suspensión en Nueva York incluyen:

Condenas por manejar bajo los efectos del alcohol o drogas

Acumulación de múltiples infracciones de tránsito en poco tiempo

Incumplimiento de las reglas para conductores jóvenes

Tickets de tránsito no respondidos

Deudas impositivas estatales o de manutención sin resolver

Cuando el DMV detecta que un vehículo se quedó sin cobertura, sin que el titular lo haya reportado ni renovado, emite una orden de suspensión. Imagen Ilustrativa generada con Chat GPT

¿Qué deben hacer los conductores para evitar o revertir la suspensión?

Si la suspensión ya se aplicó, el conductor puede presentar la prueba de seguro vigente a través del sitio web del DMV. Ese trámite es el primer paso para levantar la sanción y recuperar la licencia.

Si el vehículo quedó efectivamente sin cobertura y la registración sigue activa, el titular debe entregar la chapa y el registro ante el DMV. Solo después de completar estos pasos y pagar la tarifa correspondiente, la agencia habilita la licencia nuevamente.