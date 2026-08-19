En esta noticia
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) confirmó que, a partir de abril, solo aceptará una nueva versión del Formulario I-129, el documento clave para tramitar la visa de trabajo H-1B. Quienes presenten la versión anterior verán rechazada su petición, sin importar si su registro fue seleccionado.
La medida llega después de que USCIS completara la selección inicial de registros H-1B para el año fiscal 2027, incluida la exención para posgraduados. La agencia ya notificó a los peticionarios seleccionados, que ahora deben avanzar con el nuevo trámite dentro de los plazos establecidos.
¿Qué cambia con el nuevo Formulario I-129 para la visa H-1B?
Desde el 1 de abril de 2026, USCIS solo acepta la edición del Formulario I-129 publicada el 27 de febrero de ese año. Cualquier petición H-1B sujeta a la cantidad límite que use una versión anterior será considerada inválida, sin excepciones.
Los peticionarios deben presentar la solicitud en el lugar correcto o a través de my.uscis.gov, dentro del plazo que indique la notificación de selección, que nunca será menor a 90 días. Además, deben adjuntar una copia de esa notificación junto con el formulario actualizado.
Documentos que exige USCIS junto al nuevo formulario
- Edición del Formulario I-129 fechada 02/27/26
- Copia de la notificación de selección de USCIS
- Evidencia del pasaporte utilizado al momento del registro
- Confirmación del nivel salarial declarado en el registro original
¿Cómo afecta este cambio a los extranjeros con visa de trabajo en trámite?
El principal riesgo recae en quienes ya fueron seleccionados en el registro pero presenten su petición con el formulario incorrecto o sin la documentación exigida. En esos casos, USCIS puede rechazar el trámite y dejar sin efecto la posibilidad de obtener la visa H-1B en este ciclo.
A esto se suma un pago adicional de u$s 100.000 que exige la Proclama Presidencial para ciertas peticiones H-1B presentadas desde el 21 de septiembre de 2025. USCIS recomienda revisar cada requisito antes de enviar la solicitud, ya que un error en el formulario o en la evidencia puede significar la pérdida definitiva del cupo asignado.