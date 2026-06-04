El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, uno de los más grandes de todo Estados Unidos, se prepara para dar inicio al receso escolar que separa el fin del ciclo lectivo 2025-2026 del comienzo del período 2026-2027.

De acuerdo con el calendario oficial compartido por las autoridades, este cierre de escuelas iniciará casi a mediados de junio, otorgando lo que resta del mes para que alumnos de preescolar, primaria y secundaria puedan descansar.

Cuándo cierran todas las escuelas

Según lo informaron las autoridades, el receso para todos los estudiantes del distrito comenzará el próximo viernes 12 de junio, por lo que poco más de las últimas dos semanas del mes se encontrarán sin actividad escolar.

Como el jueves 11 de junio es Pupil Free Day los estudiantes y respectivas instituciones sólo mantendrán su actividad rutinaria hasta el miércoles 10 de junio.

Las vacaciones iniciarán el viernes 12 de junio.

Hasta cuándo permanecerán cerradas las escuelas

Las clases permanecerán suspendidas hasta el 12 de agosto, dado que el martes 11 de ese mes también fue destinado para que puedan llevarse a cabo actividades del personal docente y administrativo.

Qué escuelas están sujetas a esta medida de Educación

El Distrito se conforma por 710 millas cuadradas, abarcando en su mayoría a la ciudad de Los Ángeles junto con 25 otras ciudades y áreas no incorporadas del condado.