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En los últimos meses, el romero ha evolucionado de ser una hierba clásica utilizada en la cocina a convertirse en una de las plantas predilectas para el hogar. Cada vez son más las personas que optan por colocar una ramita de romero en la ventana, no únicamente por su aroma penetrante, sino también por los beneficios prácticos y simbólicos que se le asocian.

Este acto sencillo, que no demanda experiencia en jardinería, tiene la capacidad de transformar el ambiente del hogar y proporcionar una sensación de frescura ininterrumpida.

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Para qué se utilizan las ramas de romero en las ventanas

Uno de los motivos más significativos para situar romero en la ventana radica en su capacidad para aromatizar los ambientes de manera natural. Al estar expuesta a la luz solar y a la ventilación apropiada, la planta emite sus aceites esenciales, generando un aroma fresco y puro que se percibe al abrir la ventana.

A diferencia de los ambientadores artificiales, el romero no resulta intrusivo y mantiene el espacio perfumado durante la totalidad del día.

Además de su funcionalidad, el romero posee una connotación simbólica importante en diversas culturas. Según creencias tradicionales, colocarlo en la ventana —un vínculo entre el interior y el exterior— se asocia con:

  • Protección del hogar
  • Renovación de energías
  • Sentido de armonía y equilibrio
  • Bienestar general en los espacios

Por esta razón, muchas personas lo escogen como una planta “guardiana” del hogar.

El romero es un gran aromatizante natural.
El romero es un gran aromatizante natural.

Cuáles son las ventajas de poner romero en el hogar

Colocar romero en la ventana ofrece diversas ventajas, como:

  • Aroma fresco y duradero
  • Sensación de limpieza y orden
  • Asociación con energía positiva
  • Planta resistente y de fácil cuidado
  • Detalle decorativo simple y natural

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Qué tipo de romero es recomendable utilizar

Se presentan dos opciones adecuadas para incorporar romero en la ventana:

Romero en maceta

  • Seleccionar una maceta con adecuado drenaje
  • Requiere varias horas de exposición solar
  • Riego moderado, evitando el encharcamiento del sustrato

Ramitas de romero fresco

  • Colocarlas en un recipiente con agua
  • Realizar el cambio cada 7 a 10 días
  • Conservan el aroma y la frescura durante más tiempo

Ambas opciones son efectivas, incluso para aquellos sin experiencia en jardinería.

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Dónde colocar el romero para optimizar su crecimiento

El lugar óptimo es del lado interno de la ventana, donde reciba luz directa o semidirecta. Asimismo, puede ser ubicado en el exterior, siempre que esté resguardado de:

  • Vientos intensos
  • Heladas
  • Cambios abruptos de temperatura