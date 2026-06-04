La Gobernadora Kathy Hochul confirmó el pago de nuevos cheques de reembolso para las familias de Nueva York.

La Gobernadora Kathy Hochul confirmó el pago de nuevos cheques de reembolso para las familias de Nueva York. Esta medida forma parte del programa estatal Protecting Our Wallets Energy Rebate (POWER).

Esta decisión se da en un contexto de aumento de tarifas energéticas. Tanto el uso de calefacción durante los meses de invierno como el de aire acondicionado durante los meses de verano lideran los principales gastos del hogar.

La Gobernadora Kathy Hochul confirmó el pago de nuevos cheques de reembolso para las familias de Nueva York. (Photographer: Angelina Katsanis/ Bloomberg.)

El gobierno anunció que enviará nuevos cheques de reembolso: ¿De cuánto serán las devoluciones?

El gobierno de Nueva York enviará cheques de reembolso de hasta 200 dólares para ayudar a los residentes a pagar el costo de las facturas de servicios públicos.

El plan cuenta con un presupuesto de 1,000 millones de dólares destinado a aliviar el impacto que tuvieron los costos de energía en los hogares.

Están pensados para cubrir parte del gasto en electricidad, gas y otros servicios considerados esenciales. El pago será único y se enviará como cheque a los beneficiarios que resulten ser elegibles para el programa.

¿Quiénes pueden acceder a los reembolsos para pagar las facturas?

Todos los beneficiarios deben ser residentes del estado de Nueva York. Entre los principales requisitos, sus ingresos anuales no deben superar los 150,000 dólares. Se estima que el programa llegará a aproximadamente 8,5 millones de hogares en todo el estado.

Esta medida forma parte de un paquete más amplio de iniciativas incluidas en el presupuesto estatal para reducir el impacto del costo de vida en los neoyorquinos.