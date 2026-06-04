Una de las tareas de limpieza más importantes para mantener tu hogar en condiciones de higiene óptimas es la del inodoro.

Una de las tareas de limpieza más importantes para mantener tu hogar en condiciones de higiene óptimas es la del inodoro. Es fundamental para prevenir la acumulación de bacterias y malos olores que después pueden devenir en graves consecuencias.

No obstante, hay una duda que circula por casi todas las casas y es cada cuánto se debe hacer y cuáles son los mejores productos para hacerlo correctamente. Lo cierto es que depende en gran parte de qué tanto se use el inodoro y por cuántas personas.

Es fundamental para prevenir la acumulación de bacterias y malos olores Copilot

La frecuencia con la que se recomienda limpiar el inodoro: ¿Cómo varía según cada hogar?

La frecuencia con la que se debe limpiar el inodoro va a depender de forma directa del uso que se le dé y de la cantidad de personas que habiten el hogar. Según especialistas de la salud como Mayo Clinic, se sugiere mínimo una limpieza completa de al menos una vez a la semana.

Por el otro lado, en baños de uso frecuente o por varias personas, es recomendable hacerlo cada 2 o 3 días con el objetivo de evitar que se acumulen suciedad y bacterias.

¿Cuáles son los mejores productos para limpiar el inodoro?

Según varios especialistas, se recomienda el uso de diversos productos, dependiendo las preferencias de cada persona.

Por un lado, están los desinfectantes con cloro, que eliminan bacterias, hongos y virus y se puede usar en gel o líquido. Asimismo, también existen productos específicos diseñados especialmente para sanitarios que ayudan a eliminar manchas y sarro.

Muchas personas prefieren el uso de productos más naturales como el vinagre blanco y el bicarbonato de sodio. La combinación de ambos ayuda a desinfectar, eliminar olores y manchas.

En cualquiera de los casos, se recomienda no mezclar productos químicos que tengan cloro y amoníaco para no generar gases tóxicos. Usar siempre guantes y ventilar la habitación después de hacerlo.

Paso a paso: ¿Cómo limpiar el inodoro correctamente?

En primer lugar, hay que decidir con qué productos se va a realizar la rutina de limpieza. Luego, colocarse los guantes y empezar.

Aplica el producto para desinfectar en las paredes internas del inodoro. Si se usa vinagre y bicarbonato, primero el polvo y después el líquido. Dejar actuar unos 10 o 15 minutos para que desinfecte y afloje manchas o sarro.

Una vez pasado el tiempo, cepillar enérgicamente el interior: asegúrate de limpiar bajo el borde de la taza del inodoro y en el fondo. Luego, con una esponja o trapo húmedo con un poco de desinfectante, limpia la tapa, el asiento, la base y el tanque del inodoro.

Para finalizar, aprieta el botón o palanca para accionar la descarga. Esto enjuagará el interior y eliminará los residuos de producto y suciedad. Cuanto termines con el inodoro, limpia el cepillo con agua caliente y desinfectante.