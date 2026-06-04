En esta noticia Qué dice Trump sobre esta medida y cuáles son los puestos en riesgo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este miércoles una orden ejecutiva que elimina las protecciones laborales de cerca de 8.000 empleados federales que participan en la elaboración y aplicación de políticas públicas, una medida que facilitará su despido por parte de la Administración.

La orden, firmada por Trump en el Despacho Oval, afecta a trabajadores de carrera que ocupan cargos de dirección, asesoran en la redacción de regulaciones, participan en decisiones sobre subvenciones federales o desempeñan otras funciones vinculadas al diseño de políticas gubernamentales.

Qué dice Trump sobre esta medida y cuáles son los puestos en riesgo

El Gobierno argumenta que la medida responde a los obstáculos que, a su juicio, enfrentó Trump durante su primer mandato por parte de funcionarios de carrera que se resistieron a determinadas decisiones de la Casa Blanca, especialmente en asuntos legales y regulatorios.

Los puestos que están en riesgo ahora son directores de programas federales, abogados de agencias o asesores técnicos cuyos contratos suelen oscilar en los 200.000 dólares anuales.

La medida fue tomada este miércoles 3 de junio. Fuente: EPA/Sipa USA POOL SAMUEL CORUM / POOL

Los sindicatos que representan a empleados federales criticaron la orden y advirtieron de que podría abrir la puerta a despidos por motivos políticos.

Sus dirigentes sostienen que la medida debilita las garantías de independencia profesional de la función pública y erosiona los mecanismos de protección frente a decisiones arbitrarias.

Hasta ahora, la mayoría de los trabajadores afectados por este cambio gozaban de protección frente a despidos discrecionales, una prerrogativa reservada tradicionalmente a los cargos políticos designados por el presidente.

La Administración había llegado a estimar que hasta 50.000 empleados podrían verse alcanzados por esta política en el futuro.

Fuente EFE.