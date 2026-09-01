Mantener la limpieza del lavarropas es un paso de suma importancia para evitar la acumulación de residuos, humedad y en consecuencia malos olores dentro del tambor. Para realizar esta tarea existe un truco que se popularizó en redes sociales.

El método implica colocar medio limón con una pequeña cantidad de pasta de dientes dentro del lavarropas y realizar un ciclo de lavado sin ropa. No obstante, este truco requiere de precauciones para evitar daños innecesarios en el equipo.

Para qué sirve poner medio limón y pasta de dientes dentro del lavarropas

Poner medio limón con una pequeña cantidad de pasta de dientes en el tambor ayuda en la limpieza interna del electrodoméstico. La idea principal es desprender restos de detergente, suavizante, grasa y suciedad que pueden acumularse después de varios lavados y provocar malos olores.

El limón actúa sobre los depósitos minerales y aporta un aroma fresco, mientras la pasta de dientes ayuda a desprender estos residuos.

Poner medio limón con una pequeña cantidad de pasta de dientes en el tambor ayuda en la limpieza interna del electrodoméstico. Chat GPT

Recomendaciones: detalles a tener en cuenta para realizarlo correctamente

El método consiste en cortar un limón por la mitad, colocar una pequeña cantidad de pasta dental sobre la pulpa e introducirlo en el tambor vacío. Después, se debe programar un ciclo corto de aproximadamente 30 minutos con agua fría.

Antes de usar este truco conviene considerar algunas precauciones:

No realizar el procedimiento con ropa dentro del lavarropas.

Usar poca cantidad de pasta dental para evitar residuos o espuma innecesaria.

Comprobar que no hayan quedado residuos dentro del tambor cuando finalice el ciclo.

Dejar la puerta abierta durante un tiempo para facilitar el secado y reducir la humedad.

¿Por qué recomiendan poner medio limón y pasta de dientes dentro del lavarropas?

La recomendación se apoya en las características de ambos productos. Por un lado, el ácido cítrico contribuye a desprender depósitos minerales acumulados y por el otro, los agentes abrasivos suaves y limpiadores presentes en la pasta dental colaboran en la eliminación de residuos adheridos. Además, se trata de productos que todos tienen en el hogar.

Se recomienda recurrir las instrucciones específicas del fabricante cuando se trata de eliminar sarro, moho y acumulaciones importantes.