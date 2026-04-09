China avanza con fuerza en América Latina y pone el foco en un sector clave: el transporte público. A través de acuerdos estratégicos y el envío masivo de tecnología, el gigante asiático busca transformar por completo la movilidad urbana en la región. En este contexto, Nicaragua se convirtió en uno de los principales socios de esta expansión, con un ambicioso plan que apunta a renovar su flota de colectivos con unidades modernas y eléctricas. La empresa china Yutong, líder mundial en fabricación de autobuses, será la encargada de abastecer al país con un total de 2.280 buses y microbuses eléctricos, en distintas etapas del programa de modernización. Este número refleja la magnitud del proyecto, que no solo implica una renovación vehicular, sino un cambio estructural en el sistema de transporte público nicaragüense. Las unidades chinas que ya comenzaron a llegar a Nicaragua cuentan con tecnología de última generación: Más allá del impacto local, este proyecto forma parte de una estrategia más amplia de China para posicionarse como socio clave en infraestructura y tecnología en América Latina, región históricamente dominada por Estados Unidos. El despliegue de buses eléctricos: