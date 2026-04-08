La seguridad vial vuelve a estar en el centro de la agenda en Estados Unidos con un endurecimiento de los controles sobre los conductores. Las autoridades confirmaron que se intensificarán las verificaciones en calles y rutas para detectar a quienes no cumplieron con un requisito obligatorio clave. El foco está puesto en un trámite esencial que certifica que el automóvil se encuentra en condiciones seguras para circular. Quienes hayan demorado o postergado este control podrán enfrentar multas y sanciones. Se trata de la inspección vehicular, un control periódico exigido por organismos como el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV). El objetivo es garantizar que todos los vehículos cumplan con estándares mínimos de seguridad y funcionamiento. Este proceso evalúa aspectos clave del auto, como el estado mecánico general, los sistemas de seguridad y, en algunos casos, el nivel de emisiones contaminantes. No realizar este trámite dentro del plazo establecido convierte al vehículo en no apto para circular legalmente. En este contexto, las autoridades podrán aplicar sanciones a quienes sean detectados en infracción. Las consecuencias pueden incluir multas económicas y la obligación de regularizar la situación en un plazo determinado. Además, en operativos de control, los vehículos pueden ser revisados directamente en la vía pública.