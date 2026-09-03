Los tribunales de Illinois pueden suspender la licencia de conducir a los padres que incumplan el régimen de visitas ordenado por la Justicia. La sanción rige en todo el estado, incluida Chicago, y alcanza también a quienes no devuelven a sus hijos a tiempo tras su turno de convivencia.

La medida está prevista en el Código de Vehículos de Illinois y se activa cuando un juez declara a un progenitor en desacato por abuso del régimen de visitas. El propio tribunal certifica el incumplimiento y lo notifica a la Secretaría de Estado, que carga la suspensión en el historial de conducción.

¿A quiénes puede aplicar la suspensión de la licencia por incumplir las visitas en Illinois?

La sanción alcanza al progenitor que un juez declare en desacato por abuso del régimen de visitas. Esto incluye no devolver al hijo en el horario acordado tras el período de convivencia que le corresponde, así como impedir de forma reiterada que el otro progenitor ejerza su derecho de visita.

El tribunal certifica el incumplimiento mediante un formulario específico y lo remite a la Secretaría de Estado, que incorpora la suspensión directamente al historial de conducción. La sanción permanece vigente hasta que el propio tribunal notifique el cumplimiento del régimen de visitas .

Situaciones que pueden derivar en la suspensión

No entregar al hijo en el horario fijado por el tribunal

Retener al menor sin autorización judicial

Impedir de forma reiterada el contacto del otro progenitor con su hijo

La sanción alcanza al progenitor que un juez declare en desacato por abuso del régimen de visitas.

¿Qué pasa si un padre no cumple con el régimen de visitas en Illinois?

La suspensión impide manejar de forma legal hasta que el tribunal confirme el cumplimiento del régimen de visitas. Illinois prevé, de todas formas, un permiso restringido para quienes necesiten el auto por motivos laborales, médicos o para trasladar al hijo a las visitas programadas.

Para levantar la sanción, el progenitor debe demostrar ante el juez que cumple con el calendario de visitas vigente. Una vez acreditado el cumplimiento, el tribunal envía el formulario correspondiente a la Secretaría de Estado y esta reactiva la licencia.