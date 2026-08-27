No es a los 60 años: desde esta edad ya no podrás obtener o renovar tu licencia de conducir en México. Fuente: Shutterstock.

Las autoridades de movilidad de distintas zonas del país mantienen medidas estrictas contra los conductores que cometen faltas consideradas de alto riesgo. Las consecuencias varían según la normativa vigente en cada entidad y las características del hecho.

En diferentes ciudades mexicanas, las disposiciones de tránsito contemplan diferentes tipos de castigos. Según el caso, un conductor puede enfrentar multas, arrestos administrativos o restricciones para continuar utilizando su licencia, especialmente cuando existe reincidencia o se pone en peligro a otras personas.

Cabe señalar que no existe una única disposición federal que establezca una misma sanción para todos los automovilistas del país. Cada autoridad local determina las medidas aplicables bajo sus propios reglamentos, aunque comparten el criterio de perseguir y sancionar con mayor severidad conductas como conducir bajo los efectos del alcohol o drogas, provocar accidentes graves o reincidir en faltas de alto riesgo.

Fernando, médico: “Si tienes 63 años y tienes que renovar la licencia de conducir, te voy a dar una mala noticia” Shutterstock

Las infracciones graves que pueden costarte la licencia de conducir

La pérdida temporal o definitiva del permiso de conducir no ocurre por infracciones cotidianas menores, sino ante conductas de alto riesgo que amenazan directamente la seguridad vial. Entre las situaciones más críticas se destacan:

Conducir bajo los efectos graves del alcohol.

Manejar bajo la influencia de drogas o sustancias psicoactivas.

Causar un siniestro vial del que resulten personas lesionadas de gravedad o fallecidas por negligencia.

Reincidir de manera sistemática en infracciones de tránsito consideradas peligrosas.

Presentar documentos falsificados para la obtención de la licencia.

Agredir físicamente a funcionarios de tránsito durante una verificación o infracción.

Atención conductores: ¿Qué multa hay por conducir sin gafas? (foto: Pixabay).

Alcohol, drogas y reincidencia: las infracciones más sancionadas por las autoridades

Manejar bajo los influjos del alcohol o sustancias ilícitas se encuentra entre las faltas más severamente penalizadas en las principales urbes de México, ya que compromete los reflejos y aumenta drásticamente la posibilidad de ocasionar tragedias.

En las normativas locales, la reincidencia desempeña un papel fundamental. Esto implica que las autoridades evalúan si el automovilista ha acumulado antecedentes por comportamientos similares.

En la práctica, este enfoque significa que un automovilista podría enfrentar sanciones progresivamente más severas al acumular infracciones graves. Las posibles consecuencias comprenden:

Multas elevadas.

Arresto administrativo.

Trabajo comunitario.

Retención del vehículo.

Suspensión temporal de la licencia de conducir.

Cancelación definitiva del permiso para conducir.

Cómo evitar la cancelación de la licencia de conducir

A fin de prevenir la inhabilitación del permiso de manejo, es fundamental que los conductores observen las normas de tránsito de su localidad y mantengan una conducta prudente.

Las principales recomendaciones a seguir son las siguientes: