El gobierno federal restringió el acceso a la licencia de conducir comercial no domiciliada y la medida ya golpea a conductores de Houston, Phoenix, San Diego, San Antonio y El Paso. La Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (FMCSA) exige ahora una visa de trabajo específica y una verificación migratoria obligatoria.

La nueva Regla Final del organismo, vigente desde el 16 de marzo de 2026, reemplazó a una normativa de emergencia de septiembre de 2025. Surge tras detectar licencias emitidas de forma irregular y busca reforzar la seguridad en las rutas del país.

¿Qué cambia con la nueva norma sobre la licencia de conducir?

Desde ahora, solo acceden a la licencia comercial no domiciliada quienes tengan visa de trabajo H-2A, H-2B o E-2. FMCSA estima que la medida afecta a cerca de 194.000 conductores en todo el país.

Quiénes quedan fuera del beneficio

Beneficiarios de DACA

Titulares de TPS

Refugiados y personas con asilo aprobado

Cualquier otra categoría migratoria distinta a H-2A, H-2B o E-2

Según el organismo, el 97% de los actuales titulares no logrará cumplir los nuevos requisitos. La vigencia máxima de la credencial, además, bajó a un año.

Desde ahora, solo acceden a la licencia comercial no domiciliada quienes tengan visa de trabajo H-2A, H-2B o E-2. Chat GPT

¿Cómo afecta esta medida a Houston, Phoenix, San Diego, San Antonio y El Paso?

Los conductores de estas ciudades tramitan la licencia ante el organismo vehicular de su estado, que debe aplicar los requisitos federales. California, con oficinas en San Diego, ya canceló cerca de 13.000 licencias desde el 6 de marzo.

Un tribunal ordenó permitir la reaplicación de unas 20.000 licencias en ese estado. Los estados que incumplan la norma deben pausar la emisión de estas credenciales hasta ajustarse a ella.

California enfrenta además la retención de fondos federales por u$s 160 millones, y Nueva York fue notificada por incumplimientos similares. Hay demandas judiciales en curso que podrían modificar la aplicación de la medida.