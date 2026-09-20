Recibir un sobre del gobierno de Estados Unidos con este documento adentro puede cambiarlo todo. No es una multa ni un simple aviso: es el papel con el que empieza formalmente un proceso que, si se ignora, puede terminar en una deportación decidida sin que la persona esté presente.

Qué es el Formulario I-862 (NTA)

El Formulario I-862, conocido en inglés como Notice to Appear (NTA), es el documento con el que el gobierno de Estados Unidos inicia un proceso de expulsión (removal) ante un juez de inmigración.

No es un formulario que se completa y se envía por correo. Es una citación: incluye los datos de la persona, los cargos migratorios que se le imputan y, sobre todo, la fecha, hora y lugar de la audiencia en la corte de inmigración a la que debe presentarse.

Faltar a la cita del Formulario I-862 (NTA) puede terminar en una orden de deportación. Fuente: El Cronista.

Por qué no presentarse puede terminar en deportación

El I-862 obliga a comparecer físicamente ante el juez. Si la persona no se presenta a la audiencia fijada, el juez puede dictar una orden de deportación in absentia, es decir, una orden de expulsión emitida sin que el extranjero esté presente para defenderse.

En la práctica, faltar a la cita suele derivar directamente en esa orden. Por eso el error es ignorar o no asistir a la audiencia indicada en el documento.

Qué hacer si recibís un I-862

Si llega este documento, conviene actuar de inmediato: